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Otoyolda tır alev topuna döndü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

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#Anadolu Otoyolu#Sakarya#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 00:30

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tır alev topuna döndü. Tırdan yükselen alevler otoyol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adeta alev topuna dönen tırdaki yangın, otoyolun kenarında bulunan ağaçlara da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangın sebebi ile otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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#Anadolu Otoyolu#Sakarya#Yangın

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