×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Otoyolda seken taş, pilotun ölümüne neden olmuştu! 2 kişi hakkında soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Saygı Doğan#Pilot
Otoyolda seken taş, pilotun ölümüne neden olmuştu 2 kişi hakkında soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 11:35

Ankara'da Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot Saygın Doğan'ın (38), 21 Haziran'da otoyolda otomobilinin ön camına isabet ederek ölümüne neden olan taşın fırlamasına, karşı şeritte hasarlı kaza yapan otomobilin yol açtığı belirlendi. Aracındaki hasar otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kamerası ile tespit edilen A.D., Sivas'ta gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sürücü ile taşı yola döşeyen taşeron firma sorumlusu hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan soruşturma açıldı.

Haberin Devamı

Kaza, 21 Haziran'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini bayram öncesi ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Saygın Doğan, 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten fırlayan taş aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, feci şekilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralı kurtuldu. Evli ve 1 çocuk babası Saygın Doğan, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilen kardeşleri de katıldı.

Otoyolda seken taş, pilotun ölümüne neden olmuştu 2 kişi hakkında soruşturma

Haberin Devamı

KAMERADAN HASARLI ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Jandarma, kazanın ardından pilot Saygın Doğan'ın ölümüne neden olan taşın sırrını çözmek için inceleme başlattı. Taşın fırladığı tahmin edilen Ankara yönünde kaza saatinde seyreden araçlar, otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kameralarından tek tek tarandı. Son rakam grubu açıklanmayan 58 SA plakalı beyaz renkli otomobilin yan tarafındaki hasar kameradan tespit edildi.

Haberin Devamı
İlgili HaberSeken taş yüzünden hayatını kaybeden pilot, son yolculuğuna uğurlandıSeken taş yüzünden hayatını kaybeden pilot, son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

Plaka üzerinde yapılan araştırmada aracın A.D.'ye ait olduğu belirlendi. A.D., Sivas'ta jandarma tarafından gözaltına alındı. A.D., pilotun hayatını kaybettiği kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta aracıyla refüje çarptığını, aracında hafif hasar oluştuğunu, yola devam ettiğinde ileride başka kaza yapan bir araç gördüğünü, ancak kendisiyle ilgisi olduğunu düşünmediği için durmadan yola devam ettiğini söyledi. İncelemede A.D.'nin aracıyla refüje çarptığı sırada yola döşenen taşın karşı şeride fırladığı saptandı. A.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Otoyolda seken taş, pilotun ölümüne neden olmuştu 2 kişi hakkında soruşturma

TAŞERON FİRMA SORUMLUSUNA DA SORUŞTURMA

Haberin Devamı

Öte yandan söz konusu taşın da Karayolları adına taşeron bir firma tarafından yola döşenen taşlardan birisi olduğu belirlendi. Taşeron firmanın sorumlusunun da soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Sürücü A.D. ile taşeron firma sorumlusu hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Otoyolda seken taş, pilotun ölümüne neden olmuştu 2 kişi hakkında soruşturma

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Saygı Doğan#Pilot

BAKMADAN GEÇME!

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975te ne yaşandı

Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975'te ne yaşandı?

#Kanada
Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul