Otoyolda otomobil yarışına 407 bin TL ceza

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 02:32

Mersin’de otomobilleriyle otoyola çıkıp, yarışan 4 sürücü ile onları izlemeye gelen 10 araç sürücüsüne toplam 407 bin 491 TL para cezası uygulandı. Yarışa katılan 4 otomobil trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araçların yarış yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yarış yapan 4 otomobil ile onları izlemeye gelen 10 araç sürücüsünü yakaladı. Yarış yaptığı tespit edilen 4 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 167 bin 961 TL ceza kesilip, araçları trafikten men edildi. Ayrıca yarışı izlemeye gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL para cezası uygulandı.

 VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerimiz tarafından otobanda araba yarışı yapacak olan 4 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 167 bin 961 TL, yarışı seyretmek için gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL idari para cezası uygulanmıştır. 4 araç ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

