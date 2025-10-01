×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Otoyolda kahreden kaza... 2 asker şehit oldu 1 sivil can verdi 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:00

Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray’dan geçen kısmında dün 07.00 sıralarında, Barış Uğur’un kullandığı 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüste bulunan Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Yaralı olan vatandaşlarımızın ikisinin durumu ağır, birinin durumu normal. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum” diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Özgür’ün cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben Hasanbeyli ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

 

 

#Ankara-Niğde Otoyolu#Trafik Kazası#Kemal Özgür

