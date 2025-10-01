Otoyolda kahreden kaza... 2 asker şehit oldu 1 sivil can verdi 3 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Çarpmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüste bulunan Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Yaralı olan vatandaşlarımızın ikisinin durumu ağır, birinin durumu normal. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum” diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Özgür’ün cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben Hasanbeyli ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığı’nda toprağa verilecek.