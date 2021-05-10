Otoyolda kadına şiddet

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde, Ankara-Niğde otoyolu bağlantı yolunun kenarında otomobilini durduran adam, yanındaki eşini dışarı çıkarttı. Yol kenarında bağırdığı eşine, bir süre sonra da şiddet uygulamaya başladı. Kadının yanına gelen çocuğu da ağlayarak, babasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler, duruma tepki gösterdi. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını döven kişiye tepkisini gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, jandarma da harekete geçti. Otoyol kenarında çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uygulayan kişinin Murat K. olduğu belirlendi. Murat K. yakalanıp gözaltına alındı. Murat K., eşinin şikâyetçi olmaması üzerine, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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