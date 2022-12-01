Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otoyolda feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Kaza#TIR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 16:21

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa bölümünde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda önündeki TIR'a arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı - Akhisar bölümünün 15. kilometresinde 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Ali T.'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Otoyolda feci kaza Otomobil TIRa arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı TIR'ın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi.

Otoyolda feci kaza Otomobil TIRa arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözden Kaçmasın

Bursada sis nedeniyle 22 araç birbirine girdi: 6 yaralıBursa'da sis nedeniyle 22 araç birbirine girdi: 6 yaralıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Kaza#TIR

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı