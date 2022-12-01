Otoyolda feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

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İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı - Akhisar bölümünün 15. kilometresinde 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Ali T.'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı TIR'ın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi.

Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.