Otoyolda feci kaza: Çarpışan 3 TIR alev alev yandı; trafik durdu

Güncelleme Tarihi:

Otoyolda feci kaza: Çarpışan 3 TIR alev alev yandı; trafik durdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 12:59

Gaziantep’te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda zincirleme kazaya karışan 3 TIR yandı. Kaza nedeniyle otoyol, trafiğe kapatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde TAG otoyolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen mısır, un ve gübre yüklü 3 TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte TIR’lar alev aldı.

Otoyolda feci kaza: Çarpışan 3 TIR alev alev yandı; trafik durdu

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR şoförleri yara almazken, yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 

Otoyolda feci kaza: Çarpışan 3 TIR alev alev yandı; trafik durdu

TIR’ların taşıdığı mısır, un ve gübre ise yola döküldü. Kaza nedeniyle otoyol trafiğe kapatıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Otoyolda feci kaza: Çarpışan 3 TIR alev alev yandı; trafik durdu

 

