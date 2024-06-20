Otoyolda feci kaza: 2 ölü 6 yaralı

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Savrulup bariyerlere çarpan her iki otomobil de hurdaya döndü, motorları yerlerinden fırladı. Kazada sürücülerden Abdurrahman Karataş ile diğer araçtaki Cem Agin (23) yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

4 GÜNDE 26 CAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bayram tatilinin 4’üncü günü 18 Haziran 2024 Salı günü 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti. 1302 kişi yaralandı. 343 bin 95 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.