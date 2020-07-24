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Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya saldı

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KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde yaşayan Ahmet Cem Çelik (31), TEM Otoyolu’nda fark ettiği kaplumbağayı otomobiline alarak ezilmekten kurtardı. Ahmet Cem Çelik, “Bir daha da otobana çıkma olur mu” dediği kaplumbağayı, doğaya saldı.

İstanbul’da katıldığı iş toplantısının ardından memleketi Kocaeli’nin Dilovası ilçesine dönmek için otomobiliyle yola çıkan Ahmet Cem Çelik, TEM Otoyolu üzeri Şile bağlantı noktasına geldiğinde yoldaki kaplumbağayı fark etti. Otomobilden inen Çelik, sürücülerden yavaşlamalarını isteyerek, kurbağayı aldı. Ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı veterinere götüren Çelik, daha sonra “Yolun açık olsun, biraz seni yorduk. Kendine iyi bak, hayırlı yolculuklar. Bir daha da otobana çıkma olur mu” diyerek Dilovası ilçesinde Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana bıraktı.

Ahmet Can Çelik, insanların hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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