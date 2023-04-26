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Otoyolda can pazarı! Kuveytli ailenin bulunduğu otomobil alev topuna döndü

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#Kocaeli#Gebze#Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 16:59

Kuveytli karı koca ve 2 çocuklarının bulunduğu otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda motor bölümünden yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araçtaki aile otomobilden inerek canlarını kurtarırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bader Salah Faleh Albader Al Saadoun (33) isimli Kuveyt uyruklu bir şahsın kullandığı 07 AEE 138 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, İstanbul istikametine seyir halindeyken otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Otoyolda can pazarı Kuveytli ailenin bulunduğu otomobil alev topuna döndü

Sürücüsünün yol kenarına çektiği araçta bulunan ve sürücü, eşi ve 2 çocuğu araçtan inerek uzaklaştı.

Otoyolda can pazarı Kuveytli ailenin bulunduğu otomobil alev topuna döndü

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ARAÇ BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Motor bölümünden yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönerken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler aracı söndürdü.

Otoyolda can pazarı Kuveytli ailenin bulunduğu otomobil alev topuna döndü

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında aile büyük bir şok yaşadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otoyolda can pazarı Kuveytli ailenin bulunduğu otomobil alev topuna döndü

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#Kocaeli#Gebze#Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

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