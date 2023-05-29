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Otoyolda aynı noktada 2 kaza: 3 yaralı

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#Bolu#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 16:50

Bolu’da, otoyolda aynı noktada meydana gelen, biri zincirleme 2 ayrı kazada, 3 kişi yaralandı.

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İstanbul yönüne giden Abbas Uğur yönetimindeki 34 LYS 27 plakalı otomobil, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışına geldiğinde yağmur nedeniyle asfaltın kayganlaşması sonucu kontrolden çıkıp önünde giden Gürcistan uyruklu Durglishvili Tamaz yönetimindeki VL-9060-VL plakalı TIR'a çarptı. Kazada, Abbas Uğur otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abbas Uğur, itfaiyenin kaza kırım ekibi tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otoyolda aynı noktada 2 kaza: 3 yaralı

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Aynı noktada yarım saat sonra zincirleme kaza meydana geldi. Salih Demir yönetimindeki 34 EY 2038 plakalı otomobil, önünde giden Mehmet Alp Bulundu yönetimindeki 34 GTR 708 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Otoyolda aynı noktada 2 kaza: 3 yaralı

Mehmet Alp Bulundu yönetimindeki otomobil de 06 FC 4599 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Salih Demir’in aracındaki Mustafa Bıçakçı ile Perihan Demir yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. 

Otoyolda aynı noktada 2 kaza: 3 yaralı

 

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#Bolu#Kaza#Trafik Kazası

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