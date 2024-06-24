Otoyola düşen piknik tüpü kazaya neden oldu; 1 ölü, 3 yaralı

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Üçköprü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Cemal Saçan idaresindeki 34 SB 2201 plakalı cip, bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sevinay Saçan yaşamını yitirirken sürücü Cemal Saçan ile Ayten Saçan ve Esra Duygu Dalgıç yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cipin çarparak yol kenarına fırlattığı piknik tüpü Karayolları görevlileri tarafından bulunarak kazanın olduğu alana getirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.