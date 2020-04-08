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Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:25,Son Güncelleme:/

Otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah söyledikleri ile pes dedirtti!

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Otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah söyledikleri ile pes dedirtti!
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Denizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısmen karantina altına alınan Acıpayam ilçesinin, giriş-çıkışları polis tarafından kontrol altında tutuluyor. Polis, seyahat izni olmayan araç sürücülerinin ilçeye girişine izin vermiyor. Ayrıca sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kızların hareketlerinden şüphelenen polis kimlik kontrolü yaptı. Otomobilden indirilen kızlardan Feriştah Y.'nin 17, Sıla A.'nın ise 15 yaşında olduğu tespit edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş gurubunda bulunan kızlar, polislere koronavirüsten korkmadıklarını söyledi. Feriştah Y., Kale ilçesinde yaşayan ablasını ziyarete gittiğini, arkadaşı Sıla A.'nın da kendisiyle geldiğini anlatarak, eve dönmek için Tavas ilçesi çıkışında otostop yaparak, otomobile bindiklerini söyledi. Feriştah Y., polislerin, ceza kesileceğini bildirmesi üzerine de, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi. Sıla A. ise, "Beni bırakın, bir daha Acıpayam dışına çıkmayacağım" diye yalvardı.

Polis merkezine götürülen kızlardan Sıla A.'nın kent merkezindeki Çocuk Evi'nden kaçtığı ve her yerde arandığı belirlendi. Sıla A. Çocuk Evi'ne , Feriştah Y. ailesine teslim edildi.

Aileye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah söyledikleri ile pes dedirtti

Otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah söyledikleri ile pes dedirtti


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