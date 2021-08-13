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Haber Giriş: 13.08.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Otopsi Yardımcılığı taban puanları ve başarı sıralamaları 2021

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Otopsi Yardımcılığı taban puanları ve başarı sıralamaları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de adayların tercih etmek istediği 2 yıllık bölümler arasında olan Otopsi Yardımcılığı. Peki, Otopsi Yardımcılığı taban puanları nedir? İşte, Otopsi Yardımcılığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Otopsi Yardımcılığı oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Otopsi Yardımcılığı 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Otopsi Yardımcılığı (Burslu) (Burslu)TYT11331,19180307.958
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Otopsi YardımcılığıTYT60307,50951428.223
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Otopsi YardımcılığıTYT35307,06842430.855
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Otopsi Yardımcılığı (Burslu) (Burslu)TYT7304,53726446.158
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Otopsi Yardımcılığı (Burslu) (Burslu)TYT6299,71102477.593
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Otopsi YardımcılığıTYT70296,37011500.302
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT59258,31393835.215
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42242,601881.014.177
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34235,285851.102.180

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