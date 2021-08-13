Otopsi Yardımcılığı taban puanları ve başarı sıralamaları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Otopsi Yardımcılığı oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Otopsi Yardımcılığı 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Otopsi Yardımcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 11 331,19180 307.958 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otopsi Yardımcılığı TYT 60 307,50951 428.223 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otopsi Yardımcılığı TYT 35 307,06842 430.855 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Otopsi Yardımcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 7 304,53726 446.158 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Otopsi Yardımcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 6 299,71102 477.593 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otopsi Yardımcılığı TYT 70 296,37011 500.302 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 59 258,31393 835.215 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 242,60188 1.014.177 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 235,28585 1.102.180

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