Otopsi sonucu belli oldu... İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedi Rus yüzücü Svechnikov’a ait

#İstanbul Boğazı#Nikolai Andreevich Svechnikov#DNA Raporu
Otopsi sonucu belli oldu... İstanbul Boğazında bulunan erkek cesedi Rus yüzücü Svechnikov’a ait
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 21:43

İstanbul Boğazı’nda bulunan erkek cesedinin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu DNA testi ile tespit edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl Ağustos ayında 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’nın, karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine İstanbul Boğazı’nda kaybolduğu anlaşılmıştı. Svechnikova aylardır süren çalışmalara rağmen bulunamamıştı.
 
Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, önceki gün temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirmişti. Ceset, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Üzerinde yüzücü mayosu bulunan cesedin Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.

RUS YÜZÜCÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

ATK’ya gönderilen erkek cesedi üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda cesedin Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’a ait olduğu belirlendi.

