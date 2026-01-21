Otopsi sonucu belli oldu... İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedi Rus yüzücü Svechnikov’a ait

Haberin Devamı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl Ağustos ayında 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’nın, karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine İstanbul Boğazı’nda kaybolduğu anlaşılmıştı. Svechnikova aylardır süren çalışmalara rağmen bulunamamıştı.



Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, önceki gün temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirmişti. Ceset, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Üzerinde yüzücü mayosu bulunan cesedin Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.

RUS YÜZÜCÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

ATK’ya gönderilen erkek cesedi üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda cesedin Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’a ait olduğu belirlendi.