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Otopsi raporu intihar dedi

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#Maserati#Hüseyin Tayfun Üçgül#Otopsi Raporu
Otopsi raporu intihar dedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Trafikte yaşadığı olaydan sonra sahip olduğu Maserati otomobili ile gündeme gelen Hüseyin Tayfun Üçgül’ün önceki gün lüks arazi aracında ölü bulunmasının yankıları sürüyor. Otopsisi tamamlanan Üçgül’ün intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi.

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Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 22 Nisan'da 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda seyreden 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül (39) arasında trafikte tartışma çıktı. Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı belirtildi. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi.

AÇIĞA ALINDI

Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin malvarlığını inceleme altına aldı. Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında ardından da açığa alındı.

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Soruşturma süreci devam ederken, önceki gün Muğla Ortaca’da ormanda park halindeki Volkswagen Amarok marka kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni bulundu. Otopsisi tamamlanan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'ün intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi. Üçgül’ün otopsisinde, merminin sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğunun belirlendiği bildirildi. Üçgül'ün cenazesi, dün toprağa verildi.

Üçgül’ün yakınları, muhabirleri tehdit edip cami bahçesinden iterek dışarı çıkardı.

EŞİNDEN SİTEMLİ PAYLAŞIM

Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül sosyal medyadan paylaşım yaptı. 3 çocuk annesi Üçgül paylaşımında, "Bu adamı elbirliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi" dedi.  

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#Maserati#Hüseyin Tayfun Üçgül#Otopsi Raporu

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