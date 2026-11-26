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MasterChef yarışmasıyla adını duyuran "Kızıl Sakal" lakaplı Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporla birlikte Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni netleşti. Raporda, Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi.

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"Kızıl Sakal" lakaplı 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı 29 Temmuz’da Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu. Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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ATK: KALP DAMAR HASTALIĞI SONUCU VEFAT ETTİ

Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen otopsi raporu savcılık dosyasına ulaştı. Raporda, Kaşıkçı’nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanserinin bulunduğu ifade edildi. Beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı. Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı’nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı. Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.