Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni kesinleşti

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da “zehirlenme” şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin dört ferdine ilişkin soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 8’i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ailenin ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Ön incelemede ölüm sebebinin netleşmediği belirtilerek dosya detaylı değerlendirme için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTELDEKİ İLAÇLAMA ÇIKTI

İhtisas Kurulu tarafından 26 Kasım 2025’te savcılığa iletilen kesin raporda kritik tespitler yer aldı. Buna göre anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet Böcek ile Masal Böcek’in ölümünün gıda kaynaklı olmadığı belirlendi. Ailenin, konakladıkları otelde böcekleri yok etmek amacıyla uygulanan kimyasal ilaç nedeniyle zehirlendikleri ifade edildi.