Kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunmuştu! Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Huriye Helvacı#Osman Helvacı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 13:33

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde evlerinden ayrıldıktan 9 gün sonra cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın hipotermi geçirerek, oğlu Osman Helvacı'nın ise şelaleden düşerek öldüğü üzerinde duruluyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım’da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı’nın vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı. Ancak ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi.

Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimali değerlendiriyor. 5 yaşındaki Osman’ın ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Dere yatağından cenazeleri çıkartılarak Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen anne ve oğlunun cenazelerinin otopsi işlemleri de tamamlandı. Adli Tıp raporunun İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından her şeyin netleşmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı aydınlatmak için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Şimdiye kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Başsavcılık, her ihtimali değerlendirerek, önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Adli Tıp raporu ve eldeki bulgular ışığında olayı aydınlatmaya çalışacak.

Ayrıca anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı’nın cenazesi, bugün ikinci namazına müteakip Bozkurt Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçede bulunan Bahçe Mezarlığında aile kabristanına defin edilecek.

