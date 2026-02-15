Otoparktan çalınan paraların sahibi: 30 milyon $ üç aydır bagajdaydı

Haberin Devamı

İSTANBUL Bakırköy’deki özel güvenlikli bir sitede, 11 Şubat’ta yaşanan hırsızlık olayının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Kapalıçarşı’da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, işyerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi otomobille siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

Hırsızlıkla ilgili yakalanan 7 şüphelinin adreslerine yapılan baskında, 1 milyon 670 bin 500 dolar ve 13 bin 200 TL ele geçirildi.

DURMAZ POLİSİ ARADI

Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

‘EMANETÇİ’NİN OĞLU

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz’ın, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı ‘emanetçi’ olarak geçen Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu belirlendi. Durmaz’ın işyerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi.

‘BANKA ZAHMETLİ GELDİ’

Emniyette ifade veren Durmaz, şunları söyledi: “Laleli’de bulunan işyerimi yaklaşık 3 ay önce taşıdım. Yeni adrese taşınmam ile döviz bürosunda bulunan 30 milyon ABD doları nakit parayı ikamete getirdim. Otopark girişinde elektrikli otomatik bariyer var. Sadece daire sakinleri ve misafirleri girebilir. Ben, gün içinde hiç döviz bürosuna uğramadım. 21.00 sıralarında eve geldim, gece 01.00 gibi uyumak üzereyken araçları kontrol ettim. Bir aracın sağ arka camının kırılmış olduğunu gördüm. Diğer aracımı kontrol ettiğimde onun da arka kasa kısmını bir cisim ile açmışlardı. Paraların tamamının yerinde olmadığını fark ettim. Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu. Paraları en son 2 gün önce kontrol etmiştim.”

Haberin Devamı

30 milyon dolar, site otoparkındaki araçlardan çalındı.

10 DAKİKADA ÇALDILAR

Otoparktaki kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Florya’daki siteye otomobille giren 4 şüphelinin araçların camlarını kırıp bagajları açarak 100 dolarlık banknotlar halinde 10 çuvala konulan 30 milyon doları 10 dakika içinde çalıp kaçtıklarını tespit etti.

7 ZANLI YAKALANDI

Otopark ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, geldikleri otomobille otoparktan kaçan şüphelileri önceki gün akşam saatlerinde İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 TL, 860 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Haberin Devamı