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Otoparktaki küfürlü tartışma ölümle sonlandı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet
Otoparktaki küfürlü tartışma ölümle sonlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 09:58

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde B.B. (22), 'küfürleşme' nedeniyle çıkan kavgada Ayhan Aydın'ı (53) otoparkta bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 23.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. 54 SA 629 plakalı otomobili ile otoparka gelen Ayhan Aydın, burada B.B. ile karşılaştı. İddiaya göre; ikili arasında 'küfürleşme' nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada B.B., Aydın'ı bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ayhan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otoparktaki küfürlü tartışma ölümle sonlandı

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Polis de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.B.'nin olay yerine gelen bir otomobil ile İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polis, bu sabah Esenyurt ilçesindeki bir evde saklanan B.B.'yi operasyonla gözaltına aldı. Çorlu'ya getirilen B.B., ilk ifadesinde; aralarında 'küfürleşme' olduğunu, bu nedenle olayın yaşandığını söyledi. B.B.'ye yardım ettiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

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Otoparktaki küfürlü tartışma ölümle sonlandı

 

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#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet

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