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Otoparktaki kadın cesedinin sırrı çözüldü

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#Işıl Deniz Palabıyıklar#Ataşehir#Fatih Sultan Mehmet Hastanesi
Otoparktaki kadın cesedinin sırrı çözüldü
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 07:00

İstanbul Ataşehir’deki Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nin otoparkında önceki gün bir otomobilde cesedi bulunan kadının TV programcısı Işıl Deniz Palabıyıklar olduğu ortaya çıktı.

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Otoparkta işçiler, park halindeki otomobilin sağ ön koltuğunda emniyet kemeri takılı halde bir kadın cesedi gördü. Cesedin üzeri bir bezle örtülmüş ve üzerine otomobil radyatörü konulmuştu. Kokmaya başlayan cesedin 10 günlük olduğu tespit edildi. Kardeş Işın Miraç Palabıyıklar gözaltına alındı. 22 Ekim gecesi cinayeti işlediğini itiraf eden Işın Miraç Palabıyıklar, “Miras nedeniyle üzerime yapılan ev ve otomobili geri alacağını söyleyince kavga ettik. Yolda arka koltuğa geçip ablama ateş ettim” dedi. Ablasını önce hastaneye götürmeye karar verdiğini ancak bu fikrinden vazgeçtiğini anlatan Palabıyıklar, “Otomobili hastane bahçesine park ettim. Ağır yaralı olan ablamın üzerini örttüm. 3 kez giderek ablamın hâlâ orada olup olmadığını kontrol ettim” diye konuştu.

 

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#Işıl Deniz Palabıyıklar#Ataşehir#Fatih Sultan Mehmet Hastanesi

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