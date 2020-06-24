Otoparktaki cinayete 1 tutuklama

Olay, cumartesi günü, Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağır, Ahmet Çiftçi ve Vedat K. ile birlikte Abdullah Erer'e (43) ait otoparka geldi. Otoparkın içindeki yazıhanede bir süre oturan grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Abdullah Erer, tabancayla Tuncay Sağır’ı göğsünden vurarak, yaraladı. Dövülerek yaralanan Abdullah Erer ile Tuncay Sağır, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaportacı olan, 1 çocuk babası Sağır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erer ise ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Abdullah Erer’in tedavisi sürerken, olaydan sonra gözaltına alınan Vedat K. ve Ahmet Çiftçi, adliyeye sevk edildi. Abdullah Erer'i darbettikleri iddia edilen şüphelilerden Ahmet Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Vedat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.