Otoparkta vahşi cinayet

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Adana Yüreğir’de ara sokakta önceki gün 13.00 sıralarında, Turhan Özdemir (54), uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan (19) ile karşılaştı. Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Turhan Özdemir, kızını bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Dilan Özdemir kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalandı. Bu olaydan 3 saat sonra Selam Şenci (26), Seyhan ilçesinde bir işyerinin otoparkında 2’si kadın, 5 kişi tarafından önce tekme-tokat dövüldü, ardından defalarca bıçaklandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şenci’nin, Dilan Özdemir’in arkadaşı olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; Şenci ile 5 kişinin otoparka tartıştıkları, ardından şüphelilerin Şenci’ye saldırıp bıçakladıkları ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca şüphelilerden birinin kanlar içerisinde yere yığılan Şenci’nin üzerine çıkıp zıpladığı görüldü.

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ŞÜPHELİLER ARANIYOR

5 şüpheli polis ekiplerince aranırken, Dilan Özdemir’in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci’nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine 5 kişinin Şenci’yi öldürdüğü iddia edildi.