Otoparkta vahşet

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İstanbul Beylikdüzü Yakuplu West İstanbul Marina otoparkında dün gece saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre, otopark çıkışında hareketleriyle çevredekileri rahatsız eden otomobil içindeki 4 şüpheliye yaklaşan otopark görevlisi ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Şüphelileri polise şikâyet edeceğini söyleyen otopark görevlisiyle 4 şüphelinin kavga ettiği sırada olay yerinden geçen ve özel bir medya grubunda haber prodüktörü olarak çalıştığı öğrenilen Muharrem Can Kurtuluş (27) da kendisine laf atılması üzerine kavgaya karıştı. Kendisine saldıran şüphelilere karşılık veren Kurtuluş, grup içindeki bir şüphelinin ruhsatsız tabancasından çıkan kurşunlar ile göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

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POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan sorgulamada kiralık olduğu belirlenen otomobil için kiralama şirketiyle iletişime geçip otomobilin Esenyurt’taki bir adreste olduğu bilgisi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelilerin kaldığı eve geldi. Polis ekipleri kaçmaya çalışan Asilcan Aras (20), Sonkan Gökmen (19), Atakan Gökmen (25) ve Taha Keskin’i (27) yakaladı. Şüphelilerin adresinde özel harekât ekipleri, 1 kilo 210 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirdi. Şüphelilere yönelik yapılan sorgulamada ise hırsızlık ve uyuşturucu madde satışından sabıkalı oldukları ve aramalarının olduğu öğrenildi.