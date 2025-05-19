Otoparkta dehşete düşüren ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden otomobil geçti

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Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak’taki Çorlu Belediyesi’ne ait açık otoparkta meydana geldi. Otoparkta yürüyen Tevfik Deniz, rahatsızlanıp yere düştü.

Bu sırada 35 ZIT 95 plakalı otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen H.A.A. (34) yerde yatan Tevfik Deniz’i fark etmeyip üzerinden geçti. Çevredekilerin uyarısı üzerine H.A.A., otomobilini durdurdu. O anlar, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deniz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

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Otomobil sürücüsü H.A.A. polis tarafından gözaltına alındı.