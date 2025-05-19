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Otoparkta dehşete düşüren ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden otomobil geçti

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#Otopark#Tekirdağ#Tekirdağ Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 15:49

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta rahatsızlanıp yere düşen Tevfik Deniz’in (63) üzerinden otomobil geçti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Deniz kurtarılamadı.

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Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak’taki Çorlu Belediyesi’ne ait açık otoparkta meydana geldi. Otoparkta yürüyen Tevfik Deniz, rahatsızlanıp yere düştü.

Otoparkta dehşete düşüren ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden otomobil geçti

Bu sırada 35 ZIT 95 plakalı otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen H.A.A. (34) yerde yatan Tevfik Deniz’i fark etmeyip üzerinden geçti. Çevredekilerin uyarısı üzerine H.A.A., otomobilini durdurdu. O anlar, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Otoparkta dehşete düşüren ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden otomobil geçti

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Deniz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

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Otoparkta dehşete düşüren ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden otomobil geçti

Otomobil sürücüsü H.A.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Otoparkta dehşete düşüren ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden otomobil geçti

Otoparkta dehşete düşüren ölüm: Fenalaşıp yere düştü, üzerinden otomobil geçti

 

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#Otopark#Tekirdağ#Tekirdağ Haberleri

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