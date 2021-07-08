Otoparkta çıkan yangında 12 araç alev aldı

Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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