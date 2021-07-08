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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Otoparkta çıkan yangında 12 araç alev aldı

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Otoparkta çıkan yangında 12 araç alev aldı

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.

Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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