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Otoparkta 7 kurşunla öldürüldü

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#İzmir#Konak#Mermi
Otoparkta 7 kurşunla öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 07:00

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir otoparkta dün 05.45 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda Selami Aslan ağır yaralandı.

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Vatandaşlar tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otoparkta 7 adet boş kovan bulurken bir otomobilin sol arka kapısına da mermi isabet ettiğini belirlendi.

Ekipler olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit etti. Olayın nedeninin ise şüpheli Soykan A. ile Selami Arslan’ın kardeşi B.A. arasında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan dün sabah yapılan duruşma olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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#İzmir#Konak#Mermi

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