Otoparkta 7 kurşunla öldürüldü

Haberin Devamı

Vatandaşlar tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otoparkta 7 adet boş kovan bulurken bir otomobilin sol arka kapısına da mermi isabet ettiğini belirlendi.

Ekipler olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit etti. Olayın nedeninin ise şüpheli Soykan A. ile Selami Arslan’ın kardeşi B.A. arasında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan dün sabah yapılan duruşma olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.