Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otoparklar hurdalık gibi

Güncelleme Tarihi:

#Türk Polis Teşkilatı#Yiğit Aksoy#Hatay
Otoparklar hurdalık gibi
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Depremin vurduğu kentlerde binlerce araç tanınamaz hale geldi. Çoğu hurdaya dönen 6 binin üzerinde araç otoparklara çekildi.

Haberin Devamı

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı İstanbul Şube Müdür Yardımcısı Yiğit Aksoy, Hatay’la birlikte Adıyaman, Kahramanmaraş Elbistan ve Malatya’da enkazdan çıkan 6 binin üzerinde hasarlı aracın otoparklara çekildiğini söyledi. Deprem sonrası hızla harekete geçtiklerini, enkazdan çıkan hasarlı araçların Hatay’da 3 farklı otoparkta toplandığını dile getiren Aksoy, şu bilgileri verdi:

DEVLET GÜVENCESİNDE

Hatay’ın yalnızca şehir merkezinde 3 bin 500’ün üzerinde hasarlı araç otoparklara çekildi. Farklı kentlerden burada görev yapan ekiplerimiz var. Bina enkazlarından çıkan ya da enkaz çevresindeki hasarlı araçları emniyet nezaretinde, polisin tespitinin ardından garajlarımıza çekiyoruz. Maalesef garajlarımızdaki araçların yarısından fazlası hurda yığını halinde. Sahiplerini bekleyen araçlar da var. Araç sahipleri geliyor, ruhsat sahibi ise teslim ediyoruz. Araçlar hasarlı da olsa devlet güvencesi altında. Bu araçların büyük kısmı uzun süre burada bekleyecektir diye düşünüyorum. Otoparklardan herhangi bir ücret alınmayacak.”

Haberin Devamı

Otoparklar hurdalık gibi
Yiğit Aksoy

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Polis Teşkilatı#Yiğit Aksoy#Hatay

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları