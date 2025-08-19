×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otopark yüzünden komşusunu öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#OTOPARK#Cinayet#Avcılar
Otopark yüzünden komşusunu öldürdü
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 07:00

Megakent İstanbul’da otopark yetersizliği nedeniyle her gün yaşanan kavga ve tartışmalara bir yenisi ekleniyor. Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde, komşular arasında otopark meselesi nedeniyle yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, 36 yaşındaki Emrah Demir ile 62 yaşındaki Hamit Arasoğlu arasında beş ay önce başlayan husumet giderek büyüdü. İkili, 17 Ağustos günü saat 17.18 sıralarında evlerinin önünde yeniden karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada, Arasoğlu elindeki bıçakla Demir’i defalarca bıçakladı. Bileğinden ve göğsünden yaralı halde kendi çabalarıyla hastaneye giden Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan Arasoğlu, Avcılar polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#OTOPARK#Cinayet#Avcılar

BAKMADAN GEÇME!