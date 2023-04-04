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Otopark kavgası kanlı bitti

Güncelleme Tarihi:

#Otopark#Kavga#Cinayet
Otopark kavgası kanlı bitti
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

İstanbul Bağcılar’da Canan Çimen (43), Marmara Tekstil adlı şirkette işçi olarak çalışıyordu.

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Geçen cumartesi günü saat 10.40 sıralarında komşu işyeri olan Ayma Tekstil’in çalışanları, malzeme naklinde kullandıkları aracı Çimen’in çalıştığı tekstil şirketinin önüne park etti. Çimen ve arkadaşları, park edilen araç nedeniyle malzeme nakli yapamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki tekstil şirketi çalışanları arasında önce tartışma sonra da kavga çıktı. Kavga sırasında, kalabalık olan Ayma Tekstil çalışanları Canan Çimen ve arkadaşlarına karşı saldırıya geçti. Beyzbol sopasının da kullanıldığı kavga sırasında Ayma Tekstil çalışanı Suriyeli Bişar el Mısri (25), tabancasını çıkararak Canan Çimen’e ateş etti. Canan Çimen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Canan Çimen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Otopark kavgası kanlı bitti

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, Canan Çimen’i vurarak öldüren Suriyeli Bişar el Mısri’yi gözaltına aldı. Üzerinden de olayda kullandığı tabanca ele geçti. Ekipler, olaya karışan Ayma Tekstil’in sahipleri ve çalışanlarının da arasında bulunduğu 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Ayma Tekstil’de yapılan aramada da beyzbol sopası ve olayda kullanılmadığı belirlenen 2 pompalı tüfek ele geçti.

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#Otopark#Kavga#Cinayet

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