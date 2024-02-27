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Otopark cinayetinde sır perdesi aralandı! 'Neden Dilan'ı korumadın?' deyip defalarca bıçakladı

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#Adana#Selam Şenci#Cinayet
Otopark cinayetinde sır perdesi aralandı Neden Dilanı korumadın deyip defalarca bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 11:12

Adana’da 2’si kadın 5 şüpheli, bir iş yerinin otoparkında tartıştıkları Selam Şenci’yi (26) dövüp, bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin, babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı olduğu, kavgayı ayırmadığı için Şenci’yi dövüp bıçakladıkları öne sürüldü.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi’ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2’si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. 5 kişi, Şenci’yi tekme ve yumruklarla darbetti. Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Selam Şenci’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şenci’nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otopark cinayetinde sır perdesi aralandı Neden Dilanı korumadın deyip defalarca bıçakladı

Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Selam Şenci, çağırılan ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenci, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Selam Şenci’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Otopark cinayetinde sır perdesi aralandı Neden Dilanı korumadın deyip defalarca bıçakladı

Bu arada, şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı oldukları, Şenci’yi ise kavgaya müdahale etmediği için dövüp, bıçakladıkları öne sürüldü.

Otopark cinayetinde sır perdesi aralandı Neden Dilanı korumadın deyip defalarca bıçakladı

Otopark cinayetinde sır perdesi aralandı Neden Dilanı korumadın deyip defalarca bıçakladı

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#Adana#Selam Şenci#Cinayet

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