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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Otopark çatışmasına 6 tutuklama

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Otopark çatışmasına 6 tutuklama

İstanbul Şişli’de 40 metrekarelik otopark için silahlı çatışmaya girerek, kızı ve eşiyle parktan dönerken Okan Karaten’i ölümüne neden olan 6 kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şişli’de 11 Haziran 2021’de 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı. 2 yaşındaki kızı Ada’yı parka götüren Okan Karaten çatışmanın ortasında kalarak öldü, olay yerinden geçen motosikletli kurye de yaralandı. Çatışmayla ilgili gözaltına alınan iki gruptan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından bir kişi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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