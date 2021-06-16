Otopark çatışmasına 6 tutuklama

Şişli’de 11 Haziran 2021’de 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı. 2 yaşındaki kızı Ada’yı parka götüren Okan Karaten çatışmanın ortasında kalarak öldü, olay yerinden geçen motosikletli kurye de yaralandı. Çatışmayla ilgili gözaltına alınan iki gruptan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından bir kişi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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