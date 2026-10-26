Otomotivde 300 milyon dolarlık yeni yatırım

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa’da Citroen Berlingo, FIAT Doblo, Opel Combo ve Peugeot Rifter modellerini kapsayan ve 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen K9 Projesi’nin üretime başlangıç törenine katıldı.

Törende Bakan Kacır’ın yanı sıra; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Biba, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Stellantis Ortadoğu ve Afrika Bölgesi COO’su Samir Cherfan da yer aldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada Bursa’da hayata geçirilen projenin otomotiv sektörüne ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Projenin TOFAŞ’a yıllık 100 bin araçlık ilave üretim kapasitesi kazandıracağını ve bin kişiye yeni istihdam sağlayacağını belirten Bakan Kacır, çoklu enerji platformuna uygun olarak kurulan yeni üretim hattının, gelecekte elektrikli hafif ticari araçların Bursa’da üretilmesinin de önünü açacağını bildirdi.

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Türkiye’nin otomotiv pazarında yaşadığı büyümeye de dikkati çeken Bakan Kacır, “2000’lerin başında yılda ancak 300 bin aracın satıldığı Türkiye’de şimdi yılda 1,5 milyon araç satılabiliyor. Küresel rakipleriyle yarışta Avrupa’nın yapması gereken inovasyonu hızlandırmak ve verimliliği yükseltmektir. Bunun yolu, Türkiye ile entegrasyonu güçlendirmekten geçer.” diye konuştu.

Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

İMALAT SANAYİİ

İmalat sanayii katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardık, dünyadaki payımızı ikiye katladık. Türkiye’yi; pek çok sektörde Avrupa’nın ve dünyanın üretim üssü haline getirdik. Avrupa’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya Amerika’ya dünyanın dört bir yanında kurduğumuz yeni ticaret köprüleri ve çeşitlendirdiğimiz ihracat pazarlarıyla, 2002’de 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ürün ihracatımızı 283 milyar dolara yükselttik. Türkiye, bugün Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçıdır.

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YATIRIM VE ÜRETİM

Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağımıza aldığımız daha müreffeh ve daha güçlü Türkiye yolculuğumuzda, kuşkusuz otomotiv sanayinin müstesna bir yeri var. Gerek ana sanayide gerekse tedarik zincirinde oluşturduğu katma değer, sağladığı nitelikli istihdam ve ulaştığı ihracat hacmiyle otomotiv sektörümüz, Türk sanayisinin yüz akı olmaya devam ediyor. Emekçilerimizin ve Türkiye’ye inanan, güvenen girişimcilerimizin ortak azmi ve gayretiyle sektörümüz her yıl yeni başarılara imza atıyor.

OTOMOTİV SANAYİİ

Türk otomotiv sanayimizin geçtiğimiz yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek bir önceki yılın rekorunu tazelemesi, bu ortak çabanın ve elde ettiğimiz başarının yeni örneklerinin her yıl ortaya konması bizler için şüphesiz iftihar meselesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; sektörün üretim kapasitesini artıracak, teknoloji geliştirme kabiliyetini destekleyecek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Nitekim son 23 yılda otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının toplam 1,6 trilyon lira yatırım büyüklüğüne sahip 3 bin 857 projesini yatırım teşviklerimizle destekledik.

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YTAK VE HIT-30 PROGRAMI

Millî Teknoloji Hamlemiz için kıymetli gördüğümüz çalışmalara, uygun koşullu finansman sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programına, otomotiv sektörü oyuncularımız tarafından gerçekleştirilen 61,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 7 projeyi dahil ettik. HIT-30 Programının elektrikli araç ve batarya üretimine yönelik çağrılarıyla, sektörümüzün küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek yatırımlara toplam 9,5 milyar dolarlık destek ayırdık. Yenilikçi teknoloji çözümlerinin ülkemizde geliştirilmesi için 202 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoparklarımızda faaliyet gösteren 140 firmanın otomotiv alanındaki projelerini destekliyoruz.

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OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

TÜBİTAK eliyle, otomotiv teknolojilerinde yürütülen 3 bin 278 projeye ve bu alanda araştırma yürüten 3 bin 439 bilim insanı ve gencimize son 23 yılda 34 milyar lira kaynak sağladık. Arzumuz, Türk otomotiv sanayisini; geliştirdiği teknolojiler, mühendislik yetkinlikleri ve oluşturduğu yüksek katma değerle küresel arenada en üst lige taşıyabilmek. Bu hedefe yürürken sahip olduğumuz en önemli rekabet üstünlüklerinden biri Avrupa’da lider konumda olduğumuz ticari araç üretimi. Geniş yükleme hacimleri, esnek kullanım imkânları ve yüksek verimlilikleriyle öne çıkan ticari araçlar, işletmelerin taşımacılık ve lojistik ihtiyaçlarına ekonomik çözümler sunarken kullanıcılarına da konfor, işlevsellik ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

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TİCARİ ARAÇLAR

Özellikle şehir içi taşımacılıkta sundukları pratik çözümler, farklı iş kollarının ihtiyaçlarına uyarlanabilen tasarımları ve düşük işletme maliyetleriyle esnaflarımızdan büyük lojistik şirketlerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Kimi zaman esnafımızın ekmek teknesi, kimi zaman ailelerimizin yol arkadaşı olan hafif ticari araçlar, yıllardır ülkemizin dört bir köşesinde ticaretin ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Artan e-ticaret hacmi, hızlanan şehir içi dağıtım faaliyetleri ve değişen lojistik ihtiyaçlar, dünya genelinde de hafif ticari araçlara olan talebin artacağını ortaya koyuyor.

KİLOMETRE TAŞI

Ülkemiz otomotiv sanayiinin yükseliş ivmesini destekleyecek önemli bir yatırım vesilesiyle, 55 yıldır ülkemize üretimle, istihdamla ve ihracatla değer katan TOFAŞ tesislerindeyiz. Bu tesisler, ilklerin, Türk otomotiv sanayiinin önemli kilometre taşlarının adresi olageldi. 1971’de üretime başlanan efsanevi Murat 124 modeli, Türkiye’de sac karoserli modern otomobil üretiminin miladı olmuştu, geniş kitlelerin otomobile erişiminin önünü açmıştı. 2 milyonu aşan üretim, 1,5 milyona yakın ihracatla 2000’li yılların başarı hikâyesinde büyük payı olan Fiat Doblo’nun 2010 yılında üretimine başlanan ve 12 yıl boyunca üretimde kalan ikinci neslinde, Tofaş mühendislerinin emekleri ve TÜBİTAK’ın da destekleriyle mühendislik geliştirme süreçleri tamamen Tofaş Ar-Ge Merkezinde sağlandı, bu da otomotiv sanayiimiz için büyük bir kazanım oldu.

300 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bugün, 5 bine yakın çalışanı ve yıllık 500 bin araç üretim kapasitesiyle sanayimizin öncü kuruluşları arasında yer alan TOFAŞ, zamanla adları adeta birer simgeye dönüşen modelleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde ayrı bir yer edindi. 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen K9 Projesi, TOFAŞ'ın üretim yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. TOFAŞ’ın Ar-Ge birikiminden üst düzeyde yararlanılan bu projeyle; Stellantis çatısı altındaki markaların hafif ticari araçları ve yolcu taşımacılığına yönelik Combi versiyonları Bursa'daki üretim hatlarında hayat buluyor. 2000 yılında Bursa’da üretim yolculuğuna başlayan Doblo, şimdi Stellantis ailesinin diğer modelleriyle birlikte, daha modern, daha güçlü ve daha rekabetçi bir kimlikle doğduğu adrese, doğduğu topraklara yeniden dönüyor.

K9 PROJESİ

K9 Projesi, TOFAŞ’a yıllık 100 bin araçlık ilave üretim kapasitesi kazandırırken, bin çalışma arkadaşımıza da yeni istihdam sunacak. Üretim sürecine katılan 100’e yakın yerli tedarikçi firmamız için de yeni iş fırsatları oluşturarak otomotiv sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak. Proje kapsamında çoklu enerji platformuna uygun olarak kurulan üretim hattı, TOFAŞ'a üretim esnekliği kazandıracak. Gelecekte elektrikli hafif ticari araçların Bursa'da üretilmesinin önünü açacak. Burada hayata geçirilen yatırım kazanımları, daha büyük hedefler için başlangıç noktası olacak. Adeta kabuk değiştiren küresel otomotiv endüstrisindeki gelişmeleri; Türk otomotiv sanayii için bir fırsata dönüştürmeye kararlıyız.

TOGG

Ülkemiz, son 23 yılda adeta sıfırdan inşa ettiği Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ile köklü sanayi birikimi ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde küresel otomotiv sanayisinin geleceğine yön verecek iddiaya, irade ve kabiliyete sahiptir. Yeni nesil sanayi politikamızın somut örneği; elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg’la milletimizin 60 yıllık millî otomobil hayalini gerçek kıldık. Hâlihazırda ülkemizde üretim yapan küresel otomotiv firmaları mevcut üretim altyapılarını elektrikli ve hibrit araç teknolojileriyle geliştiriyor, yeni nesil modellerinin üretimine yönelik yatırımlarını ülkemizde hayata geçiriyor. Türkiye’de henüz üretimi olmayan markaların yatırımlarını da Türkiye’ye kazandırabilmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımları, Togg’la ivme kazanan yeni nesil mobilite dönüşümünün otomotiv sanayimizin geneline yayılması ve ülkemizin elektrikli araç üretimindeki yetkinliklerinin daha ileriye taşınması açısından son derece kıymetli görüyoruz.

OTOMOTİV VE MOBİLİTE

Köklü sanayi birikimi, güçlü tedarik ekosistemi, gelişmiş lojistik altyapısı ve geniş pazarlara erişim imkânıyla Türkiye; otomotiv ve mobilite yatırımları için en doğru adrestir. Bakınız; üyesi olduğumuz Gümrük Birliği ve tarafı olduğumuz serbest ticaret anlaşmalarıyla, yatırımcılara 1 milyarlık nüfusa engelsiz erişim imkânı sunuyoruz. 86 milyonluk nüfusumuzla da büyük bir iç pazara sahibiz. Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Türkiye’yi, pek çok gelişmiş ülkede dahi benzerine rastlanmayan modern ve kapsamlı bir ulaştırma ağıyla buluşturduk. Avrupa Birliği’nin sanayide rekabet gücünü artırmak, stratejik bağımlılıklarını azaltmak ve tedarik zincirlerini daha dayanıklı hâle getirmek amacıyla atacağı adımlarda Türkiye'yi rakip değil, stratejik bir ortak olarak görmesi ve ülkemizin üretim gücünden daha fazla istifade etmesi, Avrupa'nın kendi menfaatleri açısından da en doğru tercih olacak.

1,5 MİLYON MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ

Avrupa sanayisiyle her geçen yıl derinleşen üretim ve ticaret ilişkilerimiz, bugün ülkelerimizin ekonomik geleceğini birbirine bağlayan stratejik bir ortaklığa dönüşmüştür. Nitekim 2002 yılından bu yana ülkemize yönelen uluslararası doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 60’ı Avrupa Birliği’nden geldi. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 1,5 milyon motorlu araç üretildi. Bu araçların yüzde 80’e yakını; Avrupa Birliği’nin önde gelen otomotiv üreticilerinin doğrudan yatırımlarıyla veya yerli ortaklarıyla faaliyet gösteren tesislerin üretim bantlarından indi. Otomotiv yan sanayimizin ihracatının yüzde 64’ünü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Otomotiv parça ve aksam ithalatımızın yüzde 56’sını Avrupa Birliği’nden karşılıyoruz.

AB MEVZUATINA UYUM

Özellikle son yıllarda hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle otomotiv sektörümüzün Avrupa Birliği mevzuatına uyum düzeyini önemli ölçüde artırdık. Araç güvenliği ve emisyon standartları başta olmak üzere yaptığımız düzenlemeler, otomotiv sanayimizin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki konumunu pekiştirdi. Türkiye, köklü sanayi birikimi, nitelikli insan kıymeti ve Avrupa ekonomisiyle bütünleşmiş üretim altyapısıyla, Avrupa Birliğinin ihtiyaç duyduğu rekabet gücünü ve ekonomik dinamizmi bir arada sunacak yegâne ülkedir. Küresel rakipleriyle yarışta Avrupa’nın ihtiyacı ölçek ekonomisi oluşturabilmektir. Bunun yolu 86 milyonluk, hızlı büyüyen Türkiye ile iş birliğini artırmaktan geçer.

İŞ BİRLİĞİ VE STRATEJİK FIRSATLAR

2002’den bu yana Avrupa ekonomisi yılda sadece yüzde 1,4 büyürken, Türkiye’miz yüzde 5,3 büyüdü. 2000’lerin başında yılda ancak 300 bin aracın satıldığı Türkiye’de şimdi yılda 1,5 milyon araç satılabiliyor. Küresel rakipleriyle yarışta Avrupa’nın yapması gereken; inovasyonu hızlandırmak, verimliliği yükseltmektir. Bunun yolu, Türkiye ile entegrasyonu güçlendirmekten geçer. Bunun yolu, Avrupa’dan yaklaşık 10 yaş daha genç olan Türkiye’nin nitelikli insan kaynağından etkin şekilde yararlanmaktan geçer. Biz bu gerçeği her fırsatta Avrupalı muhataplarımızla paylaşıyor; Avrupa'nın rekabet gücünü artıracak yolun Türkiye ile köklü sanayi, teknoloji ve ticaret ortaklığını daha da derinleştirmekten geçtiğini vurguluyoruz. Avrupalı dostlarımız da Türkiye ile iş birliğinin sunduğu stratejik fırsatları ve uzun vadeli ortak menfaatlerimizi esas alan bir anlayışla hareket edecektir. Biz her durumda, Türkiye’de yatırım yapan, istihdam sağlayan, üreten, ihracat gerçekleştiren müteşebbislerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

YATIRIMA DESTEK

Sanayicilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Türkiye’nin önündeki imkân ve fırsatları mutlaka çoğaltacağız. Büyüyen pazarlarda yeni ihracat ağları oluşturacağız. Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu ve Kuzey Marmara demiryolu bağlantılarıyla lojistik avantajlarımızı; yenilenebilir enerji ve nükleer yatırımlarıyla enerjideki fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz. 23 yılda 17 misline çıkardığımız Ar-Ge harcamalarımızı daha da artıracağız. Elektrikli araçlar, sürücüsüz araçlar ve paylaşım ekonomisi devrimlerine Türk otomotiv sanayiini hazırlamaya devam edeceğiz. Geleneksel bileşenlerin katma değerdeki payı azalırken, otonom ve elektrikli araç bileşenleri, yapay zekâ ve veri bağlantı hizmetleri ile yazılım gibi unsurların paylarının artmakta olduğu bilinciyle sektörümüzün katma değerini yükseltecek yatırımlara güçlü teşvikler sunacağız. Yeşil dönüşümü hızlandıracak, araç filomuzun yaşını gençleştirirken emisyonları azaltacağız. Alacağımız tedbirlerle üretimi ve filomuzu daha da büyütecek, pazarımızın yılda 2 milyonu aşmasını sağlayacağız.

Konuşmaların ardından, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından Bakan Kacır’a günün anısına plaket takdim edildi.

Bakan Kacır, Koç Ailesi ve Bursa protokolü, K9 projesi kapsamında üretimden çıkan araçlar ile bu projede yer alan TOFAŞ çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından Bakan Kacır'ın şoförlüğünü yaptığı ve Koç ailesinin içerisinde yer aldığı Fiat Doblo aracı, resmi olarak banttan çıkışını gerçekleştirdi.

Aracın banttan çıkışının ardından Bakan Kacır, Koç Ailesi ve Bursa protokolü, basına kapalı olarak TOFAŞ Fabrikası'nı incelemek için sahaya çıktı.