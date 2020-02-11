MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobillerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
GeriGündem Otomobillerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Otomobillerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobillerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

KARAMAN'da park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet T. (20), tutuklandı.

Karaman'da özellikle Doğu Kışla bölgesinde otomobillerden teyp ve para ve çeşitli eşyaların çalınması üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede yapılan araştırmada, şüphelinin Mehmet T. olduğunu belirledi. Mehmet T., dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle