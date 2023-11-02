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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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#Gaziantep#Trafik Kazası#Kaza
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 12:14

Gaziantep’te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 1’ağır, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabaha karşı Sarıgüllük Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 MB 7177 plakalı otomobille karşı yönden gelen 27 AJU 758 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suriye uyruklu Zeynep Hasan (32) ile Ahmet Kılıç’ın (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Dila Aslan (28), İbrahim Kuzucu (33) ve Yunus Kaya (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dila Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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Zeynep Hasan ile Ahmet Kılıç’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

 

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#Gaziantep#Trafik Kazası#Kaza

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