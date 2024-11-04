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Otomobiller kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±: 2 ölü, 2 yaralÄ±

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#Trafik KazasÄ±#Kaza#Gaziantep
Otomobiller kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 04, 2024 11:43

Gaziantepâ€™in KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde iki otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Yusuf AteÅŸ (78) ile eÅŸi Zeliha AteÅŸ (76) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 kiÅŸi de yaralandÄ±.

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Kaza, sabah saatlerinde KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esi SubaÄŸÄ± Mahallesiâ€™nde meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸrenilemeyen 27 ARY 957 plakalÄ± otomobil ile Yusuf AteÅŸâ€™in kullandÄ±ÄŸÄ± 27 NF 888 plakalÄ± otomobil, kavÅŸakta kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Otomobiller kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine jandarma, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Yusuf ve Zeliha AteÅŸ Ã§ifti ile diÄŸer otomobildeki ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 2 kiÅŸi, saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan KarkamÄ±ÅŸ Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rdÄ±. Hastanenin acil servisinde tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan Yusuf AteÅŸ eÅŸi Zeliha AteÅŸ yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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Otomobiller kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

Otomobiller kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

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#Trafik KazasÄ±#Kaza#Gaziantep

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