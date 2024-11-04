Otomobiller kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

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Kaza, sabah saatlerinde KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esi SubaÄŸÄ± Mahallesiâ€™nde meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸrenilemeyen 27 ARY 957 plakalÄ± otomobil ile Yusuf AteÅŸâ€™in kullandÄ±ÄŸÄ± 27 NF 888 plakalÄ± otomobil, kavÅŸakta kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine jandarma, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Yusuf ve Zeliha AteÅŸ Ã§ifti ile diÄŸer otomobildeki ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 2 kiÅŸi, saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan KarkamÄ±ÅŸ Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rdÄ±. Hastanenin acil servisinde tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan Yusuf AteÅŸ eÅŸi Zeliha AteÅŸ yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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