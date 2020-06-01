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Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Otomobiller çarpıştı; araçtan fırlayan kadın öldü, eşi ile 1 kişi yaralı

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Otomobiller çarpıştı; araçtan fırlayan kadın öldü, eşi ile 1 kişi yaralı
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AYDIN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada; emniyet kemeri takılı olmadığı için ön camdan yola fırlayan Halime Çakır (52) yaşamını yitirdi, sürücü eşi ile 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün Kuyucular Mahallesi Kuyucular- Ödemiş yol ayrımında meydana geldi. Faik Çakır'ın (56) kullandığı 09 UB 429 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil Ö. yönetimindeki 35 AB 1851 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Faik Çakır, eşi Halime Çakır (52) ve aynı araçtaki Muhterem Soydan yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için aracın ön camından dışarı fırlayan Halime Çakır'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halime Çakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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