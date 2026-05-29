Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücü Sermin Erdek kaza yerinde hayatını kaybetti, Serkan Erdek, Yaren Erdek ve Öykü E., sürücü Yalçın K., Zeynep K., Yiğithan K., Zümra Livaze K. ve Zeynep Sahra Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Erdek ve Yaren Erdek, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Böylece kaza ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Soruşturma sürüyor.