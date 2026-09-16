Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Kaza, öğleden sonra Elazığ-Yurbaşı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri ters dönerek ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ölen 2 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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