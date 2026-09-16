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Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#Elazığ#Yol Kazaları
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 16:48

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobillerden biri takla atıp hurdaya dönerken, fırlayan motorun yola savrulduğu görüldü.

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Kaza, öğleden sonra Elazığ-Yurbaşı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri ters dönerek ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ölen 2 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

 

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#Trafik Kazası#Elazığ#Yol Kazaları

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