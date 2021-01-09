AA
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Otomobille traktör çarpıştı! 1 kişi öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Kaya idaresindeki 55 KH 941 traktör, Örencik Mahallesi'nde, Ömer Şahin'nin kullandığı 55 AMD 518 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü Kaya yaşamını yitirdi, yaralanan otomobil sürücüsü Şahin 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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