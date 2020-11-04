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Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Otomobille tarım aracı çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

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Otomobille tarım aracı çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı
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AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında 'patpat' adı verilen tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Otomobille tarım aracı çarpıştı: 2si ağır, 7 yaralı
Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişindeki Ali Kaleli yol kavşağında meydana geldi. Bekir Kocadağ yönetimindeki 45 HD 1112 plakalı otomobille Orhan Erdoğan (84) yönetimindeki 'patpat' adı verilen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki Orhan Erdoğan ile eşi Sevim Erdoğan (79) ve diğer araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orhan ve Sevim Erdoğan çiftinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise müdahalelerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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