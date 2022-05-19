Otomobille takla attı, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

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Zafer Mahallesi'nde geçen pazartesi saat 01.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 ALT 164 plakalı otomobil, hızlı bir şekilde ilerlediği dar sokakta takla atarak park halindeki otomobillere çarptı. Kazadan sonra ters dönen otomobilden çıkan sürücünün, kolunu tutarak hızlı adımlarla kaza yerinden ayrıldığı öğrenildi. Sesleri duyan mahalle sakinleri sokağa inerek polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri, otomobilde sıkışan E.R.M. (25) isimli kadını bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.R.M., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil çekici ile sokaktan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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"ÇOK HIZLI ŞEKİLDE GELİYORDU"

Duyduğu seslerden sonra kaza yerine gelen Şenol Biçer, "Tarihte görülmemiş bir olay. Bakarsanız 3 araca çarpıp ters dönüyor. Yan yatsa anlarız, yan da yatmamış. Mucize bir şey. Sese dışarı çıktık. İçinden sağ çıktılar. 2 hafif yaralı vardı" dedi.

Görgü tanığı Emrah Arslan, "Aşağı indim arkadaşlar arabanın içindeydi. Biri kadın, biri erkek. Kendi imkanlarıyla çıktı. Biz yardım etmek için aşağı geldik. Kaza nasıl oldu bilmiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru çok hızlı bir şekilde geliyordu. Otomobil hızlıydı" ifadesini kullandı.