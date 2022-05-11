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Otomobille minibüs çarpıştı, can pazarı yaşandı: Biri polis 2 kişi öldü, yaralılar var

#Hakkari#Kaza#Abdulkadir Kılıç
Otomobille minibüs çarpıştı, can pazarı yaşandı: Biri polis 2 kişi öldü, yaralılar var

Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Hakkari- Van kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın kullandığı 30 AE 320 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 73 ALL 11 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

 

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#Hakkari#Kaza#Abdulkadir Kılıç

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