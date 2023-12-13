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Otomobille kaçırdıkları gence zorla etek giydirmeye çalıştılar

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#Darp#Şiddet#Etek
Otomobille kaçırdıkları gence zorla etek giydirmeye çalıştılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 15:24

Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobile bindirip kaçırdıkları Ö.B.’yi (28) dövüp, mini etek giydirmeye çalıştıkları öne sürülen S.K. (28) ile 3 arkadaşı gözaltına alınd

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İlkadım ilçesinde iddiaya göre S. K., tartıştığı Ö.B.'yi, arkadaşları M.G. (24), M.G. (24) ve G.K. (24) ile birlikte otomobile bindirip kaçırdı. Boş bir araziye götürdükleri Ö.B.'yi darbeden 4 kişi mini etek giydirmeye çalıştı. Ö.B.'nin direnmesi üzerine aralarında yumruklu kavga çıktı. Ö.B. aldığı darbelerle baygınlık geçirdi.

Otomobille kaçırdıkları gence zorla etek giydirmeye çalıştılar

S.K. ve arkadaşları Ö.B.’yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüp bırakarak kaçtı. Tedaviye alınan Ö.B.’nin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Darp#Şiddet#Etek

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