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Otomobille cip çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

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#Çorum#Otomobil#Kaza
Otomobille cip çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:00

ÇORUM’da dün 00.30 sıralarında, Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel idaresindeki 19 DR 008 plakalı cip, kafa kafaya çarpıştı.

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İki araç da hurdaya dönerken, kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YENİ NİŞAN YAPMIŞLAR

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan Hüsra Lal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlardan çıkarılan Ömer Cebeci ve Münevver Lal ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Münevver Lal’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz’ın, pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluklarının ardından yaşanan kaza, ailelerini yasa boğdu.

 

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#Çorum#Otomobil#Kaza

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