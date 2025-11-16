×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa İnegöl#Skuter#Kaza
Otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 08:55

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan skuterin sürücüsü Ramiz A. ağır yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi. Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz A. idaresindeki skuterle çarpıştı.

Otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralı



Çarpışmanın şiddetiyle skuterden savrulan Ramiz A. başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramiz A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa İnegöl#Skuter#Kaza

BAKMADAN GEÇME!