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Otomobille çarpışan motosikletteki Yasin ve Emin hayatını kaybetti

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#Uşak#Trafik Kazası#Motosiklet
Otomobille çarpışan motosikletteki Yasin ve Emin hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 16:41

Uşak'ta, otomobille çarpışan motosikletteki Yasin Himmet Yıldız (19) ve Emin Ünalan (18) hayatını kaybetti. 2,84 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Haluk A., gözaltına alındı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Uşak çevre yolu Kayaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Haluk A., yönetimindeki otomobille seyir halindeyken, tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan plakasız ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki Yasin Himmet Yıldız ve Emin Ünalan, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yasin Himmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralı Emin Ünalan ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ve 2,84 promil alkollü olduğu belirlenen Haluk A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Uşak#Trafik Kazası#Motosiklet

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