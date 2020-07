Otomobille çarpışan motosikletteki gençten acı haber

Kınık'ın kırsal Arpaseki Mahallesi'nde oturan Mutlu Aydoğdu, 23 Haziran Salı günü kardeşi Can Aydoğdu'yu da alarak plakasız motosikletiyle ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Arpaseki - Hamzalı yolunun 3'üncü kilometresinde Aydoğdu, virajı alamayıp, şerit ihlali yapınca karşıdan gelen Rıdvan Suay yönetimindeki 10 VK 635 plakalı otomobille çarpıştı., Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan Kınık Çok Programlı Lisesi 12 sınıf öğrencisi Can, otomobilin ön camına çarptı. Kasksız olduğu belirlenen Can, ağır yaralanırken motosikleti kullanan ağabeyi Mutlu Aydoğdu şans eseri yara almadan kurtuldu. Durumu ağır olan Can Aydoğdu, Kınık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydoğdu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Beyin kanaması nedeniyle iki kez ameliyat edilen Aydoğdu, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Aydoğdu'nun cesedi, savcının hastanede yaptığı ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi Jandarmanın, kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.