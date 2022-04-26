Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otomobille çarpışan motosikletli yola düştü

#Kaza#Bursa#Motosiklet
Otomobille çarpışan motosikletli yola düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki sürücü Özgür Atık (20), yola düşerek yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haberin Devamı

 Kaza, dün Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Coşkun (40) yönetimindeki 16 AAY 984 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özgür Atık'ın kullandığı 16 KOG 07 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola düşen Atık, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özgür Atık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin çarpıştığı, motosikletin devrildiği, sürücüsünün de yola savrulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobille çarpışan motosikletli yola düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Bursa#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann
Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe

BAKMADAN GEÇME!

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann
Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe